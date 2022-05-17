Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor /17 Mayıs 2022 00:51

Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle bu ülkeye gideği açıklandı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan ile ilgili taziye zireti için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye gideceği aktarıldı.

Türkiye ile BAE arasında uzun yıllardır süren düşük seviyedeki ilişkiler son dönemde yeniden gçzden geçirilmeye başlanmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor Sonraki Haber >>

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:38:36