Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan ile ilgili taziye zireti için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye gideceği aktarıldı.





Türkiye ile BAE arasında uzun yıllardır süren düşük seviyedeki ilişkiler son dönemde yeniden gçzden geçirilmeye başlanmıştı.





