Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan teğmenlerin kalemini çoktan kırmış: 'Hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz' /27 Eylül 2024 09:53

Erdoğan teğmenlerin kalemini çoktan kırmış: 'Hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yemin kriziyle gündeme gelen teğmenler hakkında konuştu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

Ziyaret programı ve görüşmelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, gazetecilerin gündeme yönelik soruları da cevapladı. O konulardan biri de yemin krizi ile gündemde olan genç teğmenlerdi. Erdoğan, teğmenlere ceza verilmesini sağlayacaklarını vurguladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:  

"Kılıç meselesine gelince, bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız" ifadelerini kullandı.
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