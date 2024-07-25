Erdoğan tehdit etmişti: Özel, AKP'den devraldıkları en borçlu belediyeleri açıkladı

Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira, sen yaptın!





Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Millet arkamızda. Bunu millet görüyor, sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. Bakın Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 lira. En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın. Şunu söyleyelim, köpürsen de neye başvurursan başvur bir yolunu bulacağız bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız!





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de halka seslendi. Dün partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok." sözlerine yanıt veren CHP lideri, "En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyorlar." diye konuştu.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Bak jandarma komutanı, seni özel görevle buraya gönderdiler diyen, her eyleme giden köylüyü çağırıp hesap soran komutan, bundan sonra bir kişi daha çağırırsan yanına milletvekilimiz Serkan Sarı'yla birlikte gelecek. Bir köylü daha çağırırsan genel başkan yardımcımız Ensar Aytekin'le birlikte gelecek. Yok çok mu cesaretin var, çağır bir kişi daha. O köylü ifade vermeye Özgür Özel'le birlikte gelecek! Haydi göreyim şimdi. Eyleme katılan köylüleri çağır ifadeye de göreyim seni. Hadsizlik etme, millete hizmet et!Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerden borçların tahsil edilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları söylemişti:"Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim; dürüst siyaset, verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini, daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa, belediye başkanlarınıza söyleyin, 'bedava yapacağız' diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda 'oy verene bedava traktör vereceğiz' demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı artık bunun tahsilini kaynağında yapacaktır, bunu böyle bilesiniz."