Erdoğan: Tek adam sistemi milletten güvenoyu aldı

BirGün'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savundu.



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tahkim edebileceğimiz bir sisteme kavuştuk" diyen Erdoğan, "50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleriyle mücadelemizde de yeni yönetim sistemimizin katkılarını tekrar tecrübe ettik" iddiasında bulundu.



14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde halkın yarısının onay vermediği tek adam sistemine ilişkin Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güvenoyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına nokta koymuştur" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin fuzuli tartışmalarla kaybedecek vakti ve zamanı yoktur. Biz her hâlükârda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları atacağız. Kurumsal yapıyı tesis edeceğiz. Ülkemizin, milletimizin, demokrasimizin bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlara halel getirmeyeceğiz."