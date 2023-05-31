Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Tek adam sistemi milletten güvenoyu aldı /31 Mayıs 2023 22:48

Erdoğan: Tek adam sistemi milletten güvenoyu aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın yarısının onaylamadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde güvenoyu aldığını" iddia etti. Erdoğan, "Bu seçimler eski sistem tartışmalarına nokta koymuştur" dedi.

SHABER3.COM

BirGün'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savundu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tahkim edebileceğimiz bir sisteme kavuştuk" diyen Erdoğan, "50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleriyle mücadelemizde de yeni yönetim sistemimizin katkılarını tekrar tecrübe ettik" iddiasında bulundu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde halkın yarısının onay vermediği tek adam sistemine ilişkin Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güvenoyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına nokta koymuştur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin fuzuli tartışmalarla kaybedecek vakti ve zamanı yoktur. Biz her hâlükârda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları atacağız. Kurumsal yapıyı tesis edeceğiz. Ülkemizin, milletimizin, demokrasimizin bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlara halel getirmeyeceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan: Tek adam sistemi milletten güvenoyu aldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:06:15