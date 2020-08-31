Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan tekrar aday olursa ne kadar oy alır? /31 Ağustos 2020 09:41

Erdoğan tekrar aday olursa ne kadar oy alır?

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Ankete katılanlara, “Bu pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu. Ankette, kararsızların oyları dağıtıldığında AKP'nin oyu yüzde 36.9, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.1 çıktı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 43'te kaldı. Ankete göre Millet İttifakı'nda ise CHP'nin oyu yüzde 28.1, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11.4 seviyesinde oldu.

DİĞER ADAY BELİRLEYECEK

Anket sonuçlarına göre; HDP yüzde 10.6, DEVA Partisi yüzde 2.7, Gelecek Partisi yüzde 2.6, Saadet Partisi ise yüzde 0.4 oy oranına sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 37.2 iken olumsuz yanıt verenlerin oranı ise 42.2'yi buluyor. Ankete göre bu kararını diğer adaylara göre belirleyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 19.9.
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