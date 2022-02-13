Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? /13 Şubat 2022 19:27

Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi?

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar adaylığıyla ilgili olarak "Yürürlükteki Anayasa, 1987-2017 arasında Anayasa’da değişiklikler yapıldı; ama Anayasa değişmedi. Bu nedenle 2017 değişiklikleri, 2007'de konulan CB'nin görev sayısına ilişkin kuralı etkilemedi." ifadelerini kullandı.

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2014'te 'parlamenter sistem' ve 2018 yılında ise 'başkanlık sistemi'ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katıldı.

"EN FAZLA İKİ DEFA SEÇİLEBİLİR"

Bir bilgi kirliliği olduğunu iddia eden Kabaoğlu, "'Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.' (md.101/2)

Bu Anayasa hükmü 2007'den bu yana sürekli yürürlükte olup herkes için bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Anayasa yapılan değişikliklerden Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin etkilenmediğini belirten Kabaoğlu, "Yürürlükteki Anayasa, 1987-2017 arasında Anayasa’da değişiklikler yapıldı; ama Anayasa değişmedi. Bu nedenle 2017 değişiklikleri, 2007'de konulan CB'nin görev sayısına ilişkin kuralı etkilemedi" ifadelerine yer verdi.
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