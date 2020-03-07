Erdoğan telefonuna çıkmadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya il başkanlığının açılış töreninde çarpıcı sözler sarf etti.





Davutoğlu, “İdlib’de 34 askerimiz şehit olduktan sonra ‘Beni aramadı’ diye muhalefet liderlerini şikâyet eden Sayın Cumhurbaşkanı bizim telefonumuza çıkmadı.” dedi.





DAVUTOĞLU: SABAHA KADAR BU SESİ DUYAMADIK





Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna yönelik saldırının akabinde Erdoğan’ı aradığını belirten Davutoğlu, “27 Şubat gecesi, 34 şehidimizin olduğu gece bütün millet olarak ayaktaydık. O gece millet bir ses duymak istedi. Yönetimde olanlardan bir ses duymak istedik. Sabaha kadar bu sesi duyamadık. Bir eylem planı hazırladık. Bütün siyasi parti liderlerini aradık. Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu, Sayın (Meral) Akşener ve Sayın (Temel) Karamollaoğlu telefonumuza çıktı.” dedi.