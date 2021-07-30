Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok /30 Temmuz 2021 15:27

Erdoğan: THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok

Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyısında birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, Türk Hava Kurumu'nun (THK) elinde bulunan uçakların kullanılmamasına ilişkin gelen eleştirilere, "THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok" diye yanıt verdi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.

Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. THK'nın uçağı varmış, neye göre söyleniyor? THK'nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var."

"6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla mücadele şuanda devam ediyor. 28-30 temmuz bu yangının süreci. 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57'si kontrol altına alındı. 14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışması ise şu anda devam ediyor. Olumlu istikamette bir çalışma söz konusu. Bakanlarımız, bunun yanında başkan vekilim Binali Yıldırım bey. O da şuanda Muğla'da. Bekir Pakdemirli orada. Dışişleri Bakanım Çavuşoğlu orada. 

Nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip oralarda adımlarımızı attıysak, burada da evleri yanan, hayvanları telef olanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıp hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."
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