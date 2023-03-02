Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan tribüne oynama hazırlığında: "Bazı görevden alma ve değişikliklere gidebilir" /02 Mart 2023 15:24

Erdoğan tribüne oynama hazırlığında: "Bazı görevden alma ve değişikliklere gidebilir"

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara kulislerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği yönünde konuşmalar yapıldığını yazdı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısı konuşmasında yaptığı, “Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur” açıklaması kulisleri hareketlendirdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü köşesinde Erdoğan'ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceğini belirtti.

Fırat yazısında, "Erdoğan dünkü grup konuşmasında, “Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur” dedi. Bu sözlerinin ardından Ankara’da kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor" dedi.

Ayrıca Fırat, aralarında Naci Görür, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Cenk Yaltırak ve Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin de yer alması beklenen 50’nin üzerinde bilim insanının Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde bir araya geleceğini aktardı.

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