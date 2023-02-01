Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan tribünlere oynayıp AKP'li vekilleri azarladı: Aldığınız maaş haram! /01 Şubat 2023 13:28

Erdoğan tribünlere oynayıp AKP'li vekilleri azarladı: Aldığınız maaş haram!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında kameralar önünde Genel Kurul'a katılmayan milletvekillerini azarladı. "Bu millet hakkını size helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine kameralar önünde ayar verdi. Bazı vekillerin Genel Kurul görüşmelerine katılmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"ERDOĞAN DÜN ÖĞRENMİŞ"
"Üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum. Grubumuzun maalesef Genel Kurul’da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim.

Bu beni ciddi manada üzdü. Değerli arkadaşlar bu millet kendi kasasından kendi kesesinden maaşı veriyor. Ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor.

Eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu. Bu millet hakkını size helal etmez. Helal etmez.

Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil.

Eğer milletvekili adayı olmuşsan, burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer yerine getiremiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez.  Ve aldığınız maaşlar haramdır, haram."
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