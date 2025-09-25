Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşulacak? /25 Eylül 2025 10:24

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Görüşmede ticaret, yatırım, F-35 dosyası, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye saatiyle 18.00-20.00 arasında Beyaz Saray'da olacak. Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te Türk-Amerikalı gazetecilerin de hazır bulunacağı görüşmede basın açıklaması yapacak.

İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İLK KEZ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki isim Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray’da iki kez görüşmüştü.

Beyaz Saray'daki görüşmede iki ismin masasında ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili iş birliği konuları olacak. Görüşmede, F-35 dosyası, Suriye, Gazze'deki işgal ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıklayarak, "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı gün yaptığı paylaşımda, ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alacağını belirtti. Erdoğan, "Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

UÇAK ALIMLARI GÜNDEME GELEBİLİR
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmede, THY'nin ihtiyaçları için Boeing alımının da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ziyaretten çok önce, Boeing'den 300 uçak alımı için sözleşme şartları ve teslimat takvimi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Türkiye'nin Boeing'den uçak alımı konusu yaklaşık 2 yıldır gündemde.
