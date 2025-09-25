Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala flaş değişiklik: Görüşme neden basına kapatıldı? /25 Eylül 2025 11:24

Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala flaş değişiklik: Görüşme neden basına kapatıldı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam yapılacak olan görüşmede son dakika değişikliğine gidildi. İki liderin yapacağı görüşmenin basına kapalı olarak yapılmasına karar verildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi. 

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ: BASINA KAPALI OLACAK
İki liderin bu akşam Türkiye saati ile 18.00-20.00 arasında yapacağı görüşmede bir son dakika değişikliğine gidildi. NTV'den Hüseyin Günay'ın haberine göre; Yapılan son dakika değişikliği ile görüşme basına kapatıldı. Bu değişikliğin neden yapıldığına dair bir açıklama ise henüz yok. 

Diğer yandan Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın programında iki liderin görüşmesinin son anda basına kapatıldığını ancak tahminine göre son anda yeniden basına açılacağını ifade etti.

Bunun nedeni ise Trump'ın daha önce basına kapalı olan görüşmelerini çoğunlukla sonradan basına açık şekilde gerçekleştirdiği şeklinde açıklandı.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

