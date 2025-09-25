Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala flaş değişiklik: Görüşme neden basına kapatıldı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi.





SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ: BASINA KAPALI OLACAK

İki liderin bu akşam Türkiye saati ile 18.00-20.00 arasında yapacağı görüşmede bir son dakika değişikliğine gidildi. NTV'den Hüseyin Günay'ın haberine göre; Yapılan son dakika değişikliği ile görüşme basına kapatıldı. Bu değişikliğin neden yapıldığına dair bir açıklama ise henüz yok.





Diğer yandan Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın programında iki liderin görüşmesinin son anda basına kapatıldığını ancak tahminine göre son anda yeniden basına açılacağını ifade etti.





Bunun nedeni ise Trump'ın daha önce basına kapalı olan görüşmelerini çoğunlukla sonradan basına açık şekilde gerçekleştirdiği şeklinde açıklandı.