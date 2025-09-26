Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasında Halkbank detayı ortaya çıktı

Tol’un aktardığı bilgilere göre görüşmede öne çıkan başlıklar şöyle oldu:
TRUMP, ERDOĞAN’IN FOX NEWS ÇIKISINA ÖFKELENDİ
Trump’ın, Erdoğan’ın Fox News’te kendisi hakkında “Gazze ve Ukrayna’daki savaşları bitiremedi” sözlerine öfkelendiği ve bu rahatsızlığını Erdoğan’a doğrudan ilettiği belirtildi. Bunun üzerine Türkiye’de İletişim Başkanlığı hızla devreye girerek sözlerin “çeviri sırasında anlam kaybına uğradığını” ve Erdoğan’ın aslında Trump’ın çabalarını takdir ettiğini açıkladı.
Görüşmeden çıkan en somut sonucun Halkbank davası olduğu ifade edildi. Türkiye’nin yaklaşık 100 milyon dolar ceza ödeyeceği, ancak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyeceği bildirildi. Trump’ın, Erdoğan’dan Rusya’dan petrol almamasını talep ettiği de aktarıldı.
F-35 ÇIKMAZI VE CAATSA TALEBİ
Türk tarafının F-35 programına dönüşün neredeyse imkânsız olduğunu gördüğü, bunun için ABD Kongresi’nin NDAA’yı değiştirmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle Erdoğan’ın Trump’tan CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını istediği, böylece iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önünün açılmasının hedeflendiği öğrenildi.
AKKUYU İÇİN BEKLEYEN 2 MİLYAR DOLAR
Rusya’nın Türkiye’ye Akkuyu Nükleer Santrali için gönderdiği, ancak Amerikan bankalarında tutulan 2 milyar doların da görüşmede gündeme geldiği; Türkiye’nin bu paranın serbest bırakılmasını talep ettiği kaydedildi.
Suriye konusunda tarafların büyük ölçüde aynı çizgide buluştuğu belirtildi.
BASIN TOPLANTISI SÜRPRİZİ
Türk heyetinin, görüşme sonrası basın toplantısı yapılmaması konusunda ısrarcı olduğu, ancak Trump’ın sürpriz şekilde basının sorularını almaya karar verdiği bildirildi.