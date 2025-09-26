Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasında Halkbank detayı ortaya çıktı /26 Eylül 2025 18:37

Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasında Halkbank detayı ortaya çıktı

Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasında en dikkat çeken başlıklar Halkbank davası ve F-35 krizi oldu. Türkiye’nin yaklaşık 100 milyon dolar ceza ödeyeceği belirtilirken, F-35 programına dönüşün imkânsızlaştığı, Ankara’nın ise CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Akademisyen ve siyasi analist Gönül Tol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı. Tol’un aktardığına göre görüşmede Halkbank davası, Türkiye’nin F-35 programına dönüş ihtimali ve Gazze meselesi öne çıktı.

Tol’un aktardığı bilgilere göre görüşmede öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

TRUMP, ERDOĞAN’IN FOX NEWS ÇIKISINA ÖFKELENDİ

Trump’ın, Erdoğan’ın Fox News’te kendisi hakkında “Gazze ve Ukrayna’daki savaşları bitiremedi” sözlerine öfkelendiği ve bu rahatsızlığını Erdoğan’a doğrudan ilettiği belirtildi. Bunun üzerine Türkiye’de İletişim Başkanlığı hızla devreye girerek sözlerin “çeviri sırasında anlam kaybına uğradığını” ve Erdoğan’ın aslında Trump’ın çabalarını takdir ettiğini açıkladı.

Görüşmeden çıkan en somut sonucun Halkbank davası olduğu ifade edildi. Türkiye’nin yaklaşık 100 milyon dolar ceza ödeyeceği, ancak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyeceği bildirildi. Trump’ın, Erdoğan’dan Rusya’dan petrol almamasını talep ettiği de aktarıldı.

F-35 ÇIKMAZI VE CAATSA TALEBİ

Türk tarafının F-35 programına dönüşün neredeyse imkânsız olduğunu gördüğü, bunun için ABD Kongresi’nin NDAA’yı değiştirmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle Erdoğan’ın Trump’tan CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını istediği, böylece iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önünün açılmasının hedeflendiği öğrenildi.

AKKUYU İÇİN BEKLEYEN 2 MİLYAR DOLAR

Rusya’nın Türkiye’ye Akkuyu Nükleer Santrali için gönderdiği, ancak Amerikan bankalarında tutulan 2 milyar doların da görüşmede gündeme geldiği; Türkiye’nin bu paranın serbest bırakılmasını talep ettiği kaydedildi.

Suriye konusunda tarafların büyük ölçüde aynı çizgide buluştuğu belirtildi.

BASIN TOPLANTISI SÜRPRİZİ

Türk heyetinin, görüşme sonrası basın toplantısı yapılmaması konusunda ısrarcı olduğu, ancak Trump’ın sürpriz şekilde basının sorularını almaya karar verdiği bildirildi.
