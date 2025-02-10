Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Trump'ın Gazze planını 'konuşulmaya değer' görmedi, muhalefeti eleştirdi /10 Şubat 2025 00:30

Erdoğan, Trump'ın Gazze planını 'konuşulmaya değer' görmedi, muhalefeti eleştirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turu öncesi yaptığı basın açıklamasında muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, Trump'ın Gazze planına tepki vermediği için eleştiren muhalefet için "Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere dağıtılması yönündeki açıklamalarını ve ve Erdoğan'ın Trump'ın sözlerine sessiz kalmasını eleştirmişti.

Erdoğan günler sonra muhalefete yanıt verdi.

"NE HADDİNİZE"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz?

Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı nasıl bir mücadele verdiğimizi tüm dünya iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun Filistin ve Gazzeli kardeşlerimiz için en doğru olanını yapmaya çalışırız. "

Erdoğan ayrıca "Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur" dedi.

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