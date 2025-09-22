Erdoğan, Trumpla görüşme öncesinde ABD'ye uygulanan ek ticaret vergilerini kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında 2018’den beri uygulanan ek mali yükümlülük sona erdi. 2018’de ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi getirmesinin ardından Türkiye de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbir olarak bazı ABD ürünlerine ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı. Bu önlem yıllar içinde güncellenerek yürürlükte kalmaya devam etmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, söz konusu yükümlülükler yürürlükten kaldırıldı.





'OLUMLU MÜZAKERELER SONUCU'

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, kararın Türkiye ile ABD arasında yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakerelerin yanı sıra DTÖ nezdindeki danışma süreçleri ve panel raporları çerçevesinde alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkat çekerek, bu adımın ekonomik işbirliğini artıracak bir gelişme olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Türkiye’nin menfaatlerini korumak, ticaret diplomasisini etkin yürütmek ve yeni işbirliği alanlarını geliştirmek için çalışmalar sürecektir” denildi.