Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Trump'tan talimat mı aldı: 'Yapma dedim, o da yapmadı' /08 Ocak 2025 12:33

Erdoğan, Trump'tan talimat mı aldı: 'Yapma dedim, o da yapmadı'

ABD’de 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Donald Trump'tan dikkat çeken bir Erdoğan ve Suriye açıklaması geldi. Trump, Suriye konusundaki taleplerini Erdoğan'ın geri çevirmediğini söyledi.

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ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Florida’da Mar-a Lago’daki kulübünde salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, Trump’a, ABD’nin Suriye’de 900 olarak bilinen asker sayısının geçen ay Savunma Bakanlığı’nca 2 bin olarak açıklanması sonrası, bu askeri kapasiteyi tutmaya devam edip etmeyeceği sorusu yöneltildi.

“Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu askeri stratejinin bir parçası. Ancak bu Türkiye ile ilgili” yanıtını veren Trump, sözlerine, “Türkiye 2000 yıldır farklı isimler ve farklı şekillerde o ülkenin peşinde. İçeriye (Suriye) giren insanlar Türkiye'den” diye devam etti.

“ERDOĞAN'DAN KÜRTLERİN PEŞİNDEN GİTMEMESİNİ İSTEMEDİM”
Trump, Erdoğan’dan PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin peşinden gitmemesini istediğini ve onun da bu ricayı yerine getirdiğini söyledi.

Bunun ne kadar süreceğini bilmediğini belirten Donald Trump, “Kürtlerin ve Türkiye’nin doğal düşman olduğunu ve birbirinden nefret ettiğini” ileri sürdü.

Önümüzdeki hafta yapılacak törenle başkanlık görevini devralacak olan Trump “Ancak Erdoğan peşlerinden gitmedi. Geçmişte de yapmadı. Başlamıştı ve ben de 'Lütfen bunu yapma' dedim. O da yapmadı” diye konuştu.


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