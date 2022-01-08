Erdoğan TTB'yi hedef aldı: Siz ne sahtekarsınız?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninden konuşuyor.





Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





"Değerli kardeşlerim, biz sizi seviyoruz. Allah için seviyoruz. İnanıyoruz ki sizde bizi seviyorsunuz. AKP'nin 20 yıla yaklaşan kesintisiz iktidarı içinde her oyunla teker teker yüzleştik. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle her mücaleden alnımızın akıyla çıktı.

Eğitimde sağlığa, sanayiden ticarete her alanda çağ atlatacak adımlarla ülkemizi büyüttük. Kim diyecekti ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek? Şimdi kaptan köşküne geçtim, pilotla beraber yüksek hızlı treni kullandık. Rabbim sana hamd olsun. Demek ki oluyormuş.

AKP öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin karşılaştırmasını yapan herkes bunu görecektir. Nankörleri koy bir kenara. Eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları sese bakmayın. Milletimiz güven ve istikrar ikliminde iktidarı onlara vermedi. Varsın millet sefalete, huzursuzluğa gark olsun. Yeter ki bunların gemileri yürüsün; dertleri bu. 2023 için gece gündüz çalışmaya var mıyız?

Şimdi bir de bunların Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC'ı üretiyor, adamlar diyor ki böyle birşey yok diyor. Siz ne sahtekarsınız? Sizin Tabipler Odası olarak bir eseriniz var mı? Yapana da taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi rezil hastanelere vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Odası olarak o zamanlar sesiniz çıkmadı. Ah, ah.! Bu sahtekarlar, bu cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşlarımızın haklarını birgün savunmadı. Biz o mücadeleyi verdik. Bunlar da utanma yok. Bunları AKP iktidarı olarak biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanına aldık.''