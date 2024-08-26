Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Tuncay Özkan'a dava açtı /26 Ağustos 2024 13:28

Erdoğan, Tuncay Özkan'a dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma açılmıştı. Özkan, CHP'yi ‘gösteriş müptelası’ olmakla eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘züppe’ demişti.

Özkan, “Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun ‘gösteriş müptelası’ diye?” ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Mahir Ünal da Özkan’ın bu sözlerini alıntılayarak Adalet Bakanı'nı göreve çağırmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Özkan hakkında İzmir başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurmuştu.
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