Erdoğan turizmde istediğini bulamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı kapsamında Antalya’da düzenlenen, GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, zirveye gelenlerin, Türkiye'nin korona virüsü salgınına karşı aldığı tedbirleri ve güvenlik-turizm sertifikasyon programı kapsamındaki uygulamalarını da yakından görme fırsatı bulacağını kaydetti.







"Başta siz dostlarımız olmak üzere tüm Avrupa halklarını, tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum” diyen Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar ortamını sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla 1996 yılında Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ni hayata geçirdik. İyi komşuluk ilişkilerini esas alan iş birliği sürecinin bu sene 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 7 ülkenin öncülüğünde çıktığımız bu yolda, 25 yıl içinde 13 katılımcıya sahip büyük bir aile olduk" dedi.





'ÜYELİK MÜCADELEMİZİN ARTIK NETİCELENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'





Bütünleşme sürecinde "Batı Balkanlar" ve "Türkiye" şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak değerlendirmelerle bağdaştıramadıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:





"Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin, çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelendirilmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz. Türkiye, Güneydoğu Avrupa'da yürüttüğü ikili ve çok taraflı faaliyetlerinde her zaman iş birliğini ve ortak çıkarları gözetmiştir. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan arasında tesis edilen üçlü mekanizmalar bunun en güzel örnekleridir. Bölgeye yönelik girişimlerimiz, birilerince farklı yansıtılmak istense de hiçbir surette diğer inisiyatiflere rakip veya alternatif değildir. Bilakis faaliyetlerimiz yürütülmekte olan diğer çabaları güçlendirmiştir."





YUNANİSTAN'A DEVRETTİ





Erdoğan, toplantılar kapsamında ayrıca, Türkiye'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarının bazılarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulduğunu ve bulacağını belirterek, yarın Antalya Diplomasi Forumu'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi. Zirve vesilesiyle dönem başkanlığını Yunanistan'a devrettiklerini dile getiren Erdoğan, Yunanistan'a bu önemli görevde başarılar diledi.





Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Zirveye Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.