Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan iktidarındaki 143 sosyal soykırım uygulaması kitap oldu /22 Temmuz 2022 14:18

Erdoğan iktidarındaki 143 sosyal soykırım uygulaması kitap oldu

Merkezi ABD’de olan insan hakları kuruluşu AST, Türkiye'deki 143 sosyal soykırım uygulamasını kitap haline getirdi. Google Books'ta yayınlanan 92 sayfalık kitapta, OHAL döneminde çıkarılan KHK'lar ile ölüme itme, zorla kaybetmeler ve işkenceler başta olmak üzere cenaze hizmetlerinden mahrumiyet, kiralık ev vermeme ve doğal afet yardımlarının engellenmesine kadar birçok sosyal soykırım uygulaması örnekleriyle anlatılıyor.

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Türkiye’de 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kararnamelerinin ardından, kanunda suç olmayan sebeplerle 2 milyondan fazla kişi hakkında terör soruşturması açıldı. 152 bin kamu çalışanı mesleğinden ihraç edildi. 17 bini kadın ve 3 binden fazlası bebek ve çocuk, 300 bini aşkın insan cezaevlerinde tutsak edildi.

KHK’larla bin 598 dernek, 560 vakıf, 29 sendika, 33 televizyon ve 34 radyo kanalı, 50 gazete ve dergi, bin 604 okul, 360 dershane, 847 yurt, 15 üniversite ve 985 ticari şirkete el konuldu. Stres, bunalım, hastalık, göç ve işkence sebebi ile, aralarında 79 çocuğun da bulunduğu binden ziyade kişi hayatını kaybetti.

Merkezi ABD’de olan insan hakları kuruluşu Advocates of Silenced Turkey’in (AST), hazırladığı yeni rapora göre insanlığa karşı suç niteliği taşıyan 143 hak ihlali ve sosyal soykırım tespit edildi. Kitap haline getirilen bu uygulamalar Google Books‘ta da satışa sunuldu.

Uygulamaların bir kısmı aleni olarak yapıldı, bir kısmı araştırmalar ve yapılan mülakatlar esnasında ortaya çıktı. Birçok hak ihlalinin bu yolla fark edilmesi, henüz tespit edilmemiş daha nice hak ihlalinin bulunabileceği ihtimalini gösteriyor. İşte OHAL/KHK rejiminin muhaliflere yönelik işlediği insanlığa karşı suç listesi şöyle:


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