Erdoğan Türkiye’ye çağırdı, Musk direksiyonu Hindistan’a kırdı

Milyarder iş insanı Elon Musk’a ait elektirikli araç üreticisi Tesla, yeni fabrika yatırımını Hindistan'da yapmaya yaklaştı. Bloomberg'in haberine göre, ocak ayında düzenlenecek Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde anlaşmanın açıklanması planlanıyor. Hindistan, Tesla ile otomobillerini önümüzdeki yıldan itibaren ülkeye sevk etmesine ve iki yıl içinde bir fabrika kurmasına olanak tanıyacak bir anlaşmaya yakın görünüyor.





Haberde konuşan kaynaklar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi olan Gujarat, Maharashtra ve Tamil Nadu eyaletlerinin elektrikli araçlar ve ihracat için iyi kurulmuş ekosistemlere sahip olmaları nedeniyle değerlendirildiğini söyledi.





EN AZ 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM





Buna göre, Tesla ülkedeki fabrika yatırımı için en az 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlarken, ülkeden otomobil parçası alımlarını 15 milyar dolara kadar çıkarabilecek.





Kaynaklar, ABD'li otomobil üreticisinin maliyetleri düşürmek için bazı bataryaları Hindistan'da üretmeye çalışacağını da kaydetti. Anlaşmayla ilgili nihai bir karar verilmediğinin altı çizilirken; planların değişmesi de ihtimaller arasında.





ERDOĞAN, TÜRKİYE’YE ÇAĞIRMIŞTI





Elon Musk, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nde görüşmüştü.





İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Elon Musk'a Tesla'nın Türkiye'de fabrika kurması için çağrıda bulunmuştu.





İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti. TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti."





MUSK’IN HİNDİSTAN MESAJI





Musk, haziran ayında yaptığı açıklamada Tesla'nın Hindistan'da "önemli bir yatırım" yapmayı planladığını ve 2024 yılında ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti.





Modi hükümeti, elektrikli araçların yerli üretimini artırmak ve daha temiz ulaşımın daha hızlı benimsenmesini teşvik etmek için bir süredir politikalar geliştiriyordu.