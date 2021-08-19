Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Türkiye'nin askeri varlığı Taliban'ın elini güçlendirecektir /19 Ağustos 2021 10:06

Erdoğan: Türkiye'nin askeri varlığı Taliban'ın elini güçlendirecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır." dedi.

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Afganistan'daki gelişmeler konusunda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Taliban yöneticilerini kabul edebileceğini yineledi.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır."

"Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir."

"Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz."

"Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz."

"Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız."

"Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık."

"(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz."

"Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz."

"İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı."
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