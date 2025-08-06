Erdoğan, tuttuğu defteri açtı: Depremde yakınlarını kaybeden gence dava çıktı





ERDOĞAN, 'GÜNÜ GELDİĞİNDE TUTTUĞUMUZ DEFTERİ AÇACAĞIZ' DEMİŞTİ





"BİRÇOK YAKINIMI KAYBETTİM"





"CUMHURBAŞKANININ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI ZEDELENMİŞTİR"





"95 GÜNDÜR EV HAPSİNDE"

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşlı'nın diplomalarının iptalini protesto etti.Protestolara katılan ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan GSÜ İşletme 2. sınıf öğrencisi Arda Karademir, 1 Mayıs öncesi düzenlenen şafak operasyonuyla yurttan gözaltına alındı. Karademir, 95 gündür "ev hapsinde" tutuluyor.ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yaşındaki Arda Karademir hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame hazırladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız" ifadelerini kullandı.İddianamede, Karademir'in 8 Şubat'ta sosyal medya hesabından Erdoğan'ın bu açıklamasına atıfta bulunarak, "Senden ve tehditlerinden korkan, tiranlığına boyun eğen, günü geldiğinde senden ve senin gibilerden adalet karşısında hesap sormayan ne olsun. Sen, ülkeyi yöneten tek adam olarak, bu halkın başına gelen her şeyin sorumlususun. Suçlusun. Yargılanacaksın. Unutmayacağız. Affetmeyeceğiz" paylaşımında bulunduğu belirtildi.İddianamede, Karademir'in ifadesine de yer verildi. Hatay depreminde birçok yakınının hayatını kaybettiğini belirten Karademir, bu nedenle manevi olarak hassas bir dönemden geçtiğini ifade etti. Karademir, paylaşımını, depreme ilişkin açıklamaların ardından bir sitem olarak yaptığını, hakaret kastının olmadığını beyan etti.İddianamede, "şüphelinin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan; Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği, böylelikle şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.İddianamede Arda Karademir'in, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.Öte yandan, davaya bakan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda "ev hapsinde" bulunan Karademir'in bu tedbirinin devamına karar verdi.Kararda, şu ifadelere yer verildi:"Sanık Arda Karademir'in henüz savunmasının alınmamış olması, iddia konusu eylemin niteliği, adli kontrol tedbirinin süresi ve kapsamı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin bu aşamada ölçülü olacağı anlaşılmakla İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Mayıs 2025 tarihli kararı ile verilen yurt dışına çıkamamak ve konutu terk etmemek şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı aynen devamına karar verilmiştir."Arda Karademir'in avukatı Mustafa Atahan Öztürk, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:"Müvekkilim Arda Karademir, 30 Nisan 2025 sabahında herhangi bir isnat kendisine söylenmeden 'toplu suç' iddiasıyla gözaltına alınmış ve sonra dosyası tefrik edilmiştir. Haksız gözaltı işlemi sonrasında gözaltı süresi uzatılarak müvekkil hakkında dosya oluşturmaya çalışılmıştır. Hatay depremi sonrasında yakınlarını da kaybeden müvekkil, sorumluların yargılanması gerektiğini yazdığı bir paylaşım sebebiyle tutuklanmaya sevk edildi ve hakkında 3 Mayıs 2025 tarihinde konutu terk etmeme adli kontrol kararı verildi. 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz felakette, sorumlu olan deprem sanıkları tutuksuz ve adli kontrol şartı olmaksızın yargılanıyorken, birçoğu firari olup tespit edilemiyorken sorumluların yargılanacağını yazan Arda Karademir 95 gündür ev hapsinde. Müvekkil Arda Karademir'in 95 gündür ev hapsinde olması kendisine uygulanan eziyeti ve zulmü gözler önüne sermektedir. Tüm itirazlarımız gerekçesiz ve matbu iki satırlık cümlelerle reddedilmekte, beyanlarımız hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Müvekkilin yaşadığı ve yaşayabileceği telafisi imkansız sağlık sorunlarına ilişkin uzman görüşünü dosyaya sunduk ancak bu beyanımız da dikkate alınmadı. Müvekkile uygulanan bu zulmün sona ermesi için tüm hukuki yolları kullanıyoruz, uygulanan düşman ceza hukukuna itiraz ediyoruz."