Erdoğan 'U' dönüşüne hazırlanıyor: 'Yunanistan kendine çekidüzen verme yoluna girdi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Açıklamaları sonrası Yunanistan’ın Türk F-16’larına 3 kez radar kilidi atmasıyla ilgili Türkiye’nin girişimlerinin sorulması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:





"Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı’mız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor.

Yunanistan bunun farkında. Farkında oldukları için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım, zannediyorum sizlere yansımıştır.

Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye’yle nasıl bir ilişki içinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi taktirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum; bir gece ansızın gidebiliriz."

YUNANİSTAN ERDOĞAN'IN SÖYLEDİĞİ GİBİ DEĞİL

Bu sözlere karşın Yunanistan'da tablo pek de Erdoğan'ın söylediği gibi değil. Çünkü Erdoğan'ın sözlerinden rahatsızlık duyan Yunanistan, durumu AB, NATO ve BM'ye taşıyor.





Erdoğan'ın sözlerinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz." denilmişti.





Diğer yandan Atina yönetimi, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya mektup gönderdi.







Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ABD ve Avrupalı mevikadaşlarına, ayrıca BM Güvenlik Konseyi ve NATO Genel Sekreteri'ne bir mektup göndererek Türkiye ile son durum hakkında bilgi verdiği ve Yunanistan'a yönelik söylemleri aktardığı kaydedildi. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, söz konusu mektuplarda Türk yetkililerin ifadelerinin kelimesi kelimesine aktarılacağını yazdı.





Bu gelişmelere karşın Erdoğan'ın Yunanistan'ın 'kendine çekidüzen' verdiğini iddia etmesi yeni bir tartışma başlattı.