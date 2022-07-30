Samanyolu Haber /Gündem / Merak edilen soru bu sefer AYM'Ye soruldu: 'Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?' /30 Temmuz 2022 10:03

Merak edilen soru bu sefer AYM'Ye soruldu: 'Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?'

Liberal Demokrat Parti (LDP), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yazılı olarak sordu.

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Cumhuriyet'in haberine göre, Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız'ın AYM'den görüş istediği yazıda, “bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği” yönündeki anayasa hükmüne işaret edildi.

Başvuruyu 16 Haziran’da görüşen YSK, oybirliğiyle “YSK’nin görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığı” kararını verdi.

Kulaksız, YSK’ye yeniden yaptığı başvuruda, “Yanıt, anayasa maddeleri açık olduğu halde hukukun siyasallaştırılarak tartışma ortamının oluşmasına neden olmuştur” denildi.

Kulaksız, ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurarak “üçüncü kez adaylık” konusunda görüş bildirilmesini istedi.
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