Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor /16 Ağustos 2022 21:02

Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres ile 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geleceği açıklandı

Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini ifade etti. Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini söyledi.


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