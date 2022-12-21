"Amerika'nın Türkiye'ye karşı yaklaşımını değiştirmesinin vakti geldi"

"Erdoğan'ın tavrını değiştirmemesi halinde..."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Bobby Miller'ın kaleme aldığı "Türkiye gerçekten ABD'nin müttefiki mi?" başlıklı makalede, şu ifadeler kullanıldı:"Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'ya füze fırlatma ve Suriye'yi istila etme (bu binlerce IŞİD savaşçısının da serbest kalmasına neden olabilir) tehditlerinde bulundu. İsrail adına ajanlık yaptığı öne sürülen kişileri tutukladı, baş rakibini siyasetten men etti ve İsveç'le Finlandiya'nın bloğa katılmasını onaylamayarak NATO'yu güçsüzleştirdi. Erdoğan, uluslararası topluluk için güvenilmez ve tehdit oluşturan biri. Peki, Türkiye neden hâlâ NATO üyesi?"Miller, yazısında "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2002'de iktidara geldiğinden beri Türkiye, Batı'dan uzaklaştı ve dünyadaki en büyük demokratik gerilemelerden birini başlattı" iddialarına yer verdi. Gazeteci, tüm bunlara rağmen Washington için Ankara'yla ilişkileri faydalı kılan iki unsur olduğunu belirtti. Bunlardan biri Türkiye'nin, ABD'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına destek vermesi. Diğeriyse Ukrayna'da süren savaş göz önüne alındığında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi aracılığıyla Karadeniz ve Çanakkale boğazlarındaki geçiş haklarını elinde tutması.Türkiye'nin ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında aracı rolünü üstlenerek, tahıl ithalatını güvenceye almasının da önemli görüldüğünü vurguladı. Öte yandan Miller, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle yakınlaşması nedeniyle ABD'nin dış politika çıkarlarına tehdit oluşturduğunu öne sürdü.Gazeteci, yazısında şu ifadelere yer verdi:"Amerika'nın Türkiye'ye karşı yaklaşımını değiştirmesinin vakti geldi. Erdoğan çok uzun süredir Türk demokrasisine zarar veriyor ve Amerika'nın çıkarları karşısında onun düşmanlarının safında yer alıyor. Eski başkan Trump'ın 2019'da Suriye'den neredeyse tüm ABD askerlerini çekerek yaptığı gibi taviz vermek yerine, Biden yönetiminin Türkiye ve onun neo-Osmanlıcılığıyla arasına mesafe koyması gerekli."Miller, söz konusu tavır değişikliği için Washington'ın farklı adımlar atabileceğini söyledi.Gazeteci, İncirlik'teki üste yer alan askeri varlıkların bir kısmının "Ürdün veya İsrail gibi daha sadık ve yakın müttefik ülkelere gönderilmesi" ve "Erdoğan'ın tavrını değiştirmemesi halinde NATO'nun Türkiye'nin üyeliğini iptal etmesi" gibi seçeneklerin değerlendirilebileceğini yazdı. Miller'ın yazısı, "Böyle dostlar varken, kimin düşmana ihtiyacı olur?" ifadeleriyle noktalandı.