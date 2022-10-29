'Erdoğan utanmadan masal anlatıyor'









CHP sözcüsü, ”Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu: Propaganda ile milleti avutma çabası

Yeneroğlu, “Devlet gücüyle zorbalık yapıp vatandaşını yoksulluğa mahkum etmekle Türkiye Yüzyılı olmaz. Propaganda ile milleti avutma çabasını bırakın da ülkemizin acı gerçekleriyle yüzleşin” tepkisini gösterdi.









DW'ningöre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine ilk tepki CHP'den geldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşım zincirinde AKP'nin 2023 için hedef gösterdiği ancak yerine getirilmeyen vaatlere dikkat çekerek Erdoğan için "Utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor" dedi.Öztrak, “Sarayın kibirlisi” diye hitap ettiği Erdoğan’ın göreve geldiği 2002'den bu yana toplam 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladığını, yurt içi ve yurt dışından 131 milyar dolar borçlandığını belirterek "Milletin 63 milyar dolarlık malını, mülkünü sattı. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar para toplayıp harcadı. 20 yılda, kendinden önceki 57 hükümetin, 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Önceki hükümetler kullandığı her 100 dolarlık kaynakla 714 dolar gelir yarattı. Saray Hükümetleri her 100 dolarlık kaynakla 533 dolar gelir yaratabildi. Kaynaklar israfa, şatafata gitti” suçlamasında bulundu.AKP'nin 2023 yılı için 2011'de dile getirdiği vaatleri hatırlatan CHP sözcüsü, "2011’de çıktılar ‘2023’te Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız' diye söz verdiler. ‘2023'te milli gelir 2 trilyon dolar. Fert başına gelir 25 bin dolar. İhracat 500 milyar dolar. İşsizlik yüzde 5 olacak' diye söz verdiler. Bunları Kalkınma Planlarına yazıp resmi hedef haline getirdiler. 2023’e artık sayılı gün kaldı. Bırakın dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmayı; 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren, 1999’da G20 üyesi olan Türkiye’yi en büyük 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdiler” eleştirisinde bulundu.Öztrak, AKP'nin 2 trilyon dolar olarak vaat ettiği milli gelirin, 1 trilyon doları bile göremediğini, kişi başına 25 bin dolarlık gelirde 15 bin dolara bile ulaşılamadığını belirterek "Türkiye'nin sadece ekonomide zemin kaybetmekle kalmayıp hukuktan, demokrasiye üçüncü dünya seviyesine indirildiğini, son dört yılda Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 8, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 18, Dünya Mutluluk Endeksi’nde 38 sıra birden gerilediğini” kaydetti.DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Erdoğan’ı propaganda yapmakla suçladı.