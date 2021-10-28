Erdoğan uygun demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la markete giderek 1002 TL atıştırmalık ürün alarak 'gayet uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatif marketleri ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişe dayanamadı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışverişinin üstünden sadece 3 hafta geçmesine rağmen, Merkez Bankası'nda yaşanan ani değişiklik, Ekim ayı PPK kararı ve 10 büyükelçi olayları sonrasında 9.80 TL'ye tırmanan dolar kuru nedeniyle Tarım Kredi Kooperatifleri ayçiçek yağlarına zam yaptı.





Daha önce 5 litrelik ayçiçek yağını 65 TL'ye satan Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün 78 TL'den satmaya başladı. Ayçiçek yağına tek seferde 13 TL zam yapan Tarım Kredi Kooperatifleri teneke yağ satışı da yapmıyor.





Sosyal medyada Tarım Kredi Kooperatiflerinden yaptığı ayçiçek yağı alışverişini paylaşan bir kullanıcı, yapılan zammı da gözler önüne serdi. Paylaşımda "on gün önce bu ayçiçek yagi tarım kredi kooperatifin de 65.00? idi. Bu gün 78.00? olmuş. Teneke yağı 69.00 ? idi şimdi tenekeler de satış yok." ifadeleri kullanıldı.