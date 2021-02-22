Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan üç ay sonra damadını hatırladı /22 Şubat 2021 15:26

Erdoğan üç ay sonra damadını hatırladı

Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması: En büyük talihsizliği damat sıfatının birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır

CHP’den “damat firarda” videosu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Kongresi’nde konuştu

Erdoğan, muhalefetin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin eleştiri ve sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Berat Beyin önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır" diyen Erdoğan, "Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapmış olsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Beyin bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji, ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye'nin salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı da tedbir geliştirmesi gerekiyor. Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir. Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar haksız kazanç hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkilere yol açan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı. "
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