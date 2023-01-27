Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi /27 Ocak 2023 17:12

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarladı.

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

VALİYİ AZARLADI
Açılış törenine Erdoğan'ın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarlaması damga vurdu.

"Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun'' sözleri ile valiye yüklenen Erdoğan'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sakinleştirdi. 

Söz konusu diyaloglar yaşanırken; kameralar kayıttaydı: 

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