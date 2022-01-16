Erdoğan vatandaşa yine yalan söyledi: ABD ve Avrupa'da enflasyon felaket bizde yok

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın’da katıldığı toplu açılış töreninde enflasyonla ilgili konuştu.







Erdoğan, “Amerika’ya bak, enflasyon felaket. Avrupa’ya gelin, aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir sorunu yok” dedi.





Erdoğan, enflasyon için “Elle gelen düğün bayram” değerlendirmesini yaparken, “Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve artık ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleriyle şaşkın şekilde sağa sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. Amerika’ya bak, enflasyon felaket. Avrupa’ya gelin, aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir sorunu yok” dedi. Gübre, mazot fiyatları, küresel tablo ve kuraklığın yol açtığı sıkıntıların kesinlikle moralleri bozmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Tam tersine çiftçilerimizden ekilmemiş, dikilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmama azmiyle daha çok çalışmalarını istiyoruz” diye konuştu.





Öte yandan, TÜİK verilerine göre, Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 13,58 olmuştu. Buna göre, TÜFE’de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti.



