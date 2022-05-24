'Erdoğan ve ailesi kaçacak' iddiasına AKP'den jet cevap: 'İftira'

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…” diyen Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:







“Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka birşey üretmemiştir.





Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili “kaçacak” ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.”





KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?





CHP lideri, bugünkü grup toplantısında, “Kaçış planı devrede. Erdoğan, vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. Akşam saat 22:00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim.” demişti.