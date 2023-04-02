Erdoğan ve AKP'ye anket şoku!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık 1.5 ay kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda AKP Genel Merkezi ve Külliye'de de seri olarak strateji toplantıları yapıldığı öğrenildi.







Eskiden bu toplantıların bir strateji belirlenerek bittiğini dile getiren Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, "Şimdi toplantılar bitmiyor. Sorular hep havada kalıyor. Örneğin Kürt seçmeni nasıl ikna edilecek? MHP ve bir biçimde denkleme giren Hüda Par bu alanı daraltıyor. Geriye sadece güvenlikçi politikalar kalıyor, 'bölgede yaşanan huzur ortamı AKP giderse biter' türü söylemlerle. Bu, toplantıya katılanları bile ikna etmiyor. Ayrıca bu yaklaşımı tehlikeli bulanlar da var" dedi; ardından şunları kaydetti:





"AKP'nin bu toplantılarında masada bulunan anket sonuçları da parlak değil. Son günlerde yapılan anketlerin oranları birbirine çok yakın. Burada AKP’nin oyu yüzde 35 civarında, MHP’nin oyu ise en çok yüzde 6 olarak ölçülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın oyu yüzde 42’yi geçmiyor. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu ise Erdoğan’ın 1,5 puan önünde. Bu oran onlar için umut veriyor. Onlara göre Erdoğan siyasetinin kapatabileceği bir fark bu çünkü. Nasıl sorusunun altını eskisi gibi çok kolay dolduramadıklarını da belirtelim.





'MUHARREM İNCE'NİN ADI DOĞAL OLARAK SIK GEÇİYOR'

Bu masalarda bütün hesaplar 2'nci tura göre yapılıyor. Toplantılarda Muharrem İnce’nin adı doğal olarak çok sık geçiyor. O’na yönelik özel planlar da konuşuluyor. Erdoğan’ın 2'nci turda oyunu nasıl arttıracağına ilişkin somut değerlendirmeler yok. Parlamento dağılımı burada önemli olacak. TBMM’de çoğunluk kazanan ittifak 2'nci tura avantajlı girecek. Tek liste o yüzden burada çok önemli. Deprem nedeniyle sürekli temel atması, para musluklarının sonuna kadar açılması AKP kurmaylarına göre yüzde 1,5’luk farkı kapatabilecek hamleler."