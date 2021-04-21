Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Asiltürk iftarda bir araya geldi /21 Nisan 2021 22:01

Erdoğan ve Asiltürk iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek iftar yaptığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Erdoğan ve Asiltürk birlikte iftar yaptı.

Erdoğan'ın Ocak ayından Asiltürk ile görüşmesi, siyasi kulisleri hareketlendirmiş, Saadet - AKP ittifakına ilişkin çeşitli yorumlar çıkmıştı.

Bir cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Asiltürk'le görüşmesine ilişkin ''Geçmişte beraber olduğumuz bir büyüğümdür. 86 yaşında bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım" demişti.
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