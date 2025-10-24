Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Bahçeli arasında KKTC çatlağı! /24 Ekim 2025 12:59

Erdoğan ve Bahçeli arasında KKTC çatlağı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC seçimlerine ilişkin olarak, "Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır" dedi, "Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil" diye konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin bu açıklamalar sonrası ne tavır alacağı merak edildi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'deki seçimi CTP adayı Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından "Kıbrıs Türkiye'ye katılmalı" çağrısı yaparken; Erdoğan'dan son dakika 'Kıbrıs'ın iradesine saygı' yorumu geldi.

Körfez turu sonrası uçakta soruları yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır" dedi.

'BİZİM KUZEY KIBRIS'A YAN BAKMAMIZ, TERS BAKMAMIZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL'
Erdoğan, uçakta verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Bahçeli, seçim akşamı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla, cumhurbaşkanlığı seçiminin çok az katılımla gerçekleştirildiğini savundu ve "KKTC Parlamentosu'nun acilen toplanıp, seçim sonuçları ve federasyona dönüşü kabul etmeyeceğini ilan etmesi" çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli, 21 Ekim'de grup toplantısında da benzer görüşleri tekrarladı ve "KKTC'nin Türkiye'nin 82'inci ili olması gerektiğini" savunmuştu.


14:29:56