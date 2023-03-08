Erdoğan ve Bahçeli baş başa görüşmede neler konuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından siyaset gündemi hareketlendi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.





GÖRÜŞME BİR SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ



İki lider arasındaki görüşme saat 14.00'te Beştepe'deki Saray'da gerçekleşti. Görüşme bir saat 15 dakika sürdü.







Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. Ancak ana gündemin Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasının ardından yeni yol haritası olduğu tahmin ediliyor.





Saray'daki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. Erdoğan ile Bahçeli son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Malatya'yı birlikte ziyaret etmişlerdi.



