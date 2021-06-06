AKP'de mektup krizi: Erdoğan uyardı, Şentop dinlemedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “Suç örgütü lideri Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderdiği yazı, “iktidarı karıştırdı.” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partililerine yönelik, “Artık konuşmayın ve hamle yapmayın” uyarısına karşın “Şentop’un, Soylu’ya gönderdiği yazı üzerinden hem Peker’in,hem de muhalefetin eline koz verildiği” ileri sürülürken, Erdoğan’ın da “söz konusu duruma sinirlendiği” iddia edildi. İktidar kanadında Şentop’un yazısına ilişkin “Yasamanın başının yürütmede görevli bir bakan ile ilgili böyle bir yazı kaleme alması kabul edilemez. Kabinenin başı cumhurbaşkanıdır. Soylu eğer açıklama yapmak isterse önce kabineyi bilgilendirir. Şentop, ‘yetki aşımı’ yapmıştır” değerlendirmeleri yapılıyor.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi açıkla” sözleri üzerine “Bunu açıklayacak kişi ben değilim, muhatabıdır” diyerek, Soylu’yu işaret etmiş ve “söz konusu milletvekilini yazılı ve sözlü olarak sorduğunu” söylemişti. Soylu ise “savcıya konuşacağını” belirterek, “Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi” açıklamamıştı. Şentop’un, Soylu’ya gönderdiği yazının içeriği dün kamuoyuna yansıdı. Yazıda, “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi” istendi.





Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre yazı, başta AKP olmak üzere iktidar kanadında “rahatsızlık yarattı.”





İktidar kanadında, Şentop’un bu yazısının ve Soylu’dan “tüm belge ve bilgileri” istemesinin “bir tür yetki aşımı olduğu” değerlendirmeleri yapılıyor. Anayasadaki kuvvetler ayrılığına; yasama, yürütme ve yargıya atıfta bulunularak, “hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin Soylu’dan isteme yetkisinin Meclis Başkanlığı’nın değil, bağımsız yargının görev alanı olduğuna” dikkat çekiliyor. TBMM Başkanlığı’nın ise “yasamadan sorumlu, başının da Meclis Başkanı Mustafa Şentop olduğu” dillendirilirken, “Şentop’un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden sonra ‘fevri davrandığı’” iddia ediliyor. Şentop’un bu tavrının da başta suç örgütü lideri Sedat Peker olmak üzere “muhalefetin elini güçlendirdiği” ileri sürülerek, Soylu’nun da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bir üyesi olduğuna dikkat çekiliyor.





KABİNENİN BAŞI CUMHURBAŞKANI

İktidar cephesinde Şentop’un yazısı ile ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:





“Suç örgütü lideri Peker, iddialarıyla Soylu üzerinden doğrudan hükümeti hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de devlet bilinciyle hareket ederek, ‘bir suç örgütü liderinin iddialarıyla hareket etmeyeceklerini’ ifade edip, Soylu’ya sahip çıktı. İktidar bir suç örgütü lideri tarafından hedef alınırken, muhalefetin değirmenine su taşırcasına ‘Soylu’yu iddialarını açıklamaya davet etmek Meclis Başkanlığı’nın görevi değildir. Soylu kabinenin bir üyesi olarak kabinenin başı olan Cumhurbaşkanı’na gerekli bilgiyi verir, açıklamak istiyorsa da önce kabineye açıklama yapar. Zaten açıklamasında ‘savcıya konuşacağını’ beyan ederek, bu konunun başta bağımsız yargıyı ilgilendirdiğine dikkat çektiği halde Sayın Şentop’un yazısı ‘AKP iktidarında çift başlılığın olduğu’ gibi bir izlenimi de doğurur ki bu da ‘hayli sakıncalı bir durum.’ Çünkü bu yazı ‘Soylu’yu yeniden Peker’in hedef tahtasına oturttu.’”



