Erdoğan ve Bahçeli hariç Meclis'teki liderler cezaevi tehdidiyle karşı karşıya

Türkiye siyaseti son yılların en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşıyor. HDP eski eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın cezaevinde gönderilmesinin ardından önce HDP'li (şimdiki adı ile DEM Parti) belediyelere atanan kayyımlar, 2024 yerel seçimlerinin ardından batıya doğru kaydı.





Halktv'de yer alan habere göre son yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti olması ile CHP'li belediyelere operasyonlar başladı. 'Kent Uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' suçlaması ile birçok CHP'li belediyeye açılan soruşturmalar sonucunda ya kayyım atandı ya da belediye başkanları ile beraber üst düzey bürokratları tutuklandı.





CHP'ye yapılan bu operasyonların zirvesi olarak ise İmamoğlu'nun tutuklanması oldu. 100 günden fazla bir süredir Silivri'de tutulan İmamoğlu hakkında hala bir iddianame oluşturulmadı.





ÖZGÜR ÖZEL'E DE FEZLEKE HAZIRLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkındaki dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke 23 Haziran tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ulaştı. TBMM Başkanlığı dün fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu'na gönderdi.





Bahse konu olan fezlekenin detayları da orta çıktı. Ekran Haber'in edindiği bilgilere göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Özel’e Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle kamu görevlisine hakaretten Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Fezleke de bu dava üzerine hazırlandı.





ERDOĞAN VE BAHÇELİ DIŞINDA TÜM LİDERLER HAPİS TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA

Özel için dün komisyona gönderilen fezleke hapis tehdidini de beraberinde getirdi. Meclis'te bir vekilin dokunulmazlığının kalkması için sadece 151 oy yeterli. Sadece AKP'nin oyu ile bile Özel'in dokunulmazlığının kalkmasına yeterli oluyor. Dokunulmazlığın kaldırılması talebi ile oylanmayı bekleyen tek lider Özgür Özel değil. Yetkin Reports'da yer alan bilgilere göre mecliste dokunulmazlıkları için oylanmayı bekleyen liderler arasında Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu... Mecliste bulunan 5 partiden 3'ünün liderleri hapis tehdidi ile karşı karşıya.