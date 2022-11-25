Erdoğan ve Bahçeli’nin hedef aldığı Fincancı hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara’daki Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fincancı, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı.









Fincancı, soruşturmaya neden olan canlı yayındaki konuşmasının parçalara ayrılarak bağlamından ve bütünlüğünden kopartılarak kullanıldığını da savunuyor.