Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Bahçeli’nin hedef aldığı Fincancı hakkında istenen ceza belli oldu /25 Kasım 2022 13:04

Erdoğan ve Bahçeli’nin hedef aldığı Fincancı hakkında istenen ceza belli oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef alınmasının ardından tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki iddianame tamamlandı. Savcı, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Fincancı'nın 7 yıl 6 ay hapsini talep etti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabiler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik değerlendirmeleri ardından 20 Ekim’de soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı, 27 Ekim’de ise "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ankara’daki Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fincancı, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı.


Fincancı, soruşturmaya neden olan canlı yayındaki konuşmasının parçalara ayrılarak bağlamından ve bütünlüğünden kopartılarak kullanıldığını da savunuyor.
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