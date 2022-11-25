Erdoğan ve Bahçeli’nin hedef aldığı Fincancı hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabiler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik değerlendirmeleri ardından 20 Ekim’de soruşturma başlatılmıştı.
Fincancı, 27 Ekim’de ise "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Ankara’daki Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fincancı, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı.
Fincancı, soruşturmaya neden olan canlı yayındaki konuşmasının parçalara ayrılarak bağlamından ve bütünlüğünden kopartılarak kullanıldığını da savunuyor.