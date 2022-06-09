Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu planı belli oldu /09 Haziran 2022 10:46

Erdoğan ve Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu planı belli oldu

Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ‘planına’ dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırdığını ve "6'lı masayı dağıtmayı hedeflediğini" yazdı.

Selvi, Bahçeli ve Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Aday mısın, değil misin" diye sorduğunu hatırlatarak, "Erdoğan ve Bahçeli’nin stratejisi belli oldu. Kılıçdaroğlu’nu, 'Aday mısın değil misin?' diye köşeye sıkıştırmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

“Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir taktik savaşı yaşanıyor. Erdoğan ve Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu adaylığını açıklamaya zorlayarak 6’lı masayı dağıtmayı hedefliyor. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını da garanti altına almayı amaçlıyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı da netleşti. 6’lı masadan karar çıkmadan ben adayım demeyecek. Ama cumhurbaşkanı adayı gibi çalışacak.”
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