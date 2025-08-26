Erdoğan ve Bahçeli'nin arası mı bozuldu: Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' iddialarına cevap verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.





"ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ"

Erdoğan, İmralı Süreci'ne de değindi. Süreçte önemli mesafe kaydedildiğini Erdoğan şöyle açıkladı:





"Sevgili kardeşlerim şimdi bütün bu emeklerin neticelerini alacağımız bir sürecin içindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun kısa sürede önemli mesafe katettik. Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen tüm kurumlarımız çalışmalarını asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor."





SAMİMİYET ELEŞTİRİLERİNE İLK KEZ YANIT VERDİ

Son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerilim yaşadığı iddiaları üzerine AKP'nin süreci 'samimiyetle desteklemiyor' iddialarının ortaya çıkmasının ardından da Erdoğan ilk kez açıklama yaptı:





"Milletimiz de yürütülen çalışmaları dikkatli olduğu kadar son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyor. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor."







