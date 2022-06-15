Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısı, Kılıçdaroğlu'nun memnun etmiş /15 Haziran 2022 08:55

Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrısı, Kılıçdaroğlu'nun memnun etmiş

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugün kaleme aldığı yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Adaylığını açıkla" çağrısının Kılıçdaroğlu'nu memnun ettiğini söyledi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nın adayının halen açıklanmamış olmasını bugünkü köşesine taşıdı. Yarkadaş, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptığı “Adaylığını açıkla” çağrısını değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU MEMNUN

Yarkadaş, söz konusu çağrının muhalif kanatta "Adayımızı neden merak ediyorsunuz?" tepkisi ile karşılandığını aktarırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için durumun farklı olduğunu söyledi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise muhalefetin belli bir bölümüyle bu konuda ayrışıyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli’nin peş peşe yaptığı çağrıların ‘kendi adaylığını güçlendirdiği’ ve ‘toplumun bir kesimini adaylığına alıştırdığı’nı düşünüyor." değerlendirmesini yapan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız günlerde sohbet ettiğim CHP’nin ileri gelen isimleri “Sayın genel başkanımız bu çağrılardan hayli memnun” diyerek genel merkezin havasını yansıtmıştı. Belli ki; bu sözlerin arkasında yatan sebep genel merkeze giden kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuçmuş…"
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