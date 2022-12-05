Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler /05 Aralık 2022 18:22

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hedef göstermesi sonrası BİM’e yönelik saldırılar başladı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Antalya’nın merkez Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir BİM mağazası gece yarısı saldırıya uğradı. Mağazanın camına ‘Devlet Baba’ yazıldı. Korkuteli’deki BİM mağazasının ise camları kaldırım taşlarıyla kırıldı.

Marketler zinciri BİM önce Recep Erdoğan, ardından iktidar ortağı Devlet Bahçeli tarafından ‘enflasyonun sorumlusu olarak’ gösterilerek hedef gösterilmişti. BİM’in İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ın, “Bre ahlaksızlak!” çıkışının ardından BİM, Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen mafya Kürşad Yılmaz tarafından tehdit edildi. Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa etti.

Ancak Türkiye genelinde BİM’e yönelik protestolar taşlı sopalı saldrılara dönüşmüş durumda. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre hedef göstermeler ve tehditler sonrası önceki akşam Antalya’nın Kepez ilçesinde BİM mağazasına saldırı düzenlendi. Mağazanın önüne gelen bir grubun, marketin camlarına “Devlet baba” yazdığı görüldü. Korkuteli’nden olduğu ileri sürülen bir başka görüntüde ise BİM mağazasının camları kaldırım taşlarıyla kırılıyor.
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