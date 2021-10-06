Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.





Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Sayıştay Raporları üzerinden AKP'ye yüklendi. Akşener, "Yapılan tünellere, köprülere, yollara değil; plansızlığa, haksızlığa, beceriksizliğe, hırsızlığa karşıyız" dedi.





Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözlerine tepki gösterdi. Akşener’in kürsüye çıkardığı kebapçı ise "Bizler kebap satan insanlarız bizden terörist olmaz" diye konuştu.





Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:





"Geldikleri gibi gittiler. 15 yıl üniversite öğrencilerime 3 devlet adamını anlattım. Biri Sultan Alparslan’dı, ikincisi Fatih Sultan Mehmet Han’dı, üçüncüsü mavi gözlü bozkurt Mustafa Kemal Atatürk… Onların şahsında bu ülke için terini akıtmış, istikbalini feda etmiş, şehidimizin Allah ruhlarını şad etsin.





Nerede kalmıştık? İyi Parti olarak bu yıl da milletimizin gür sesi olmaya, hakikate ışık olmaya devam edeceğiz.





Milletimizi yalandan, talandan koruyacak; devletimizi de satıp savanlardan koruyacağız. Sandık geldiğinde Türkiye’yi milletin evinde, milletimizle birlikte yöneteceğiz.





İktidar için artık yolun sonu gözüküyor, mızrak artık çuvala sığmıyor. 3Y’yi yok etme vaadiyle iktidara gelen Erdoğan’ın yoksulluğu yöneten, yasakları normalleştiren, yolsuzluğun da üstünü örten yönetim anlayışı artık gün gibi önümüzde duruyor.





AK Parti hükümeti ve ucube sistemi sağ olsun bu seneki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş. Sarayda sefa sürenler eğlenmeye tam gaz devam etmiş. Ankara’da kullanılmak üzere tahsis edilen araçlar yıl içinde Çeşme, Mersin, Abant, Altınoluk gibi yerlerden yakıt almışlar. Belli ki bu arkadaşlar tatil beldelerine gitmekte bir sakınca görmemişler. Mesela Ulaştırma Bakanlığımız Avrasya Tüneli geçişlerinde kur hesaplarını yanlış yapmış.





Şu üstün yönetim becerisine bakar mısınız? Bakanlık şirketin kasasına 37.9 milyon lira fazladan ödeme yapmayı tercih etmiş. Yani beceriksizliğin faturası yine milletimize kesilmiş. Bunlar yalan diye cevap vermişler. Devletin bakanlığı, devletin denetleme kurumun yalancı diyor. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminde koskoca Türk devletinin düşürüldüğü durum.





Sayın Erdoğan, bu atadığın bürokratlar sence kimi örnek alıyorlar? İsraf ve yolsuzluk bataklığına batmış bürokratların ilham kaynağı bizzat sensin."