Erdoğan ve Bakan Koca hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 81 ilin valisi hakkında, pandemi sürecinde "vaka sayılarını saklayarak ve gerekli önlemleri almayarak ölümleri artırdıkları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.





HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak ve Avukat Fettah Ayhan Erkan'ın Çağlayan Adliyesi'ne yaptıkları suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve 81 ilin valisinin "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hakaret ederek görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri iddia edildi.





HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, “Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde ilk vaka görüldüğü günden bugüne vaka sayısı, vaka sayılarındaki artışa oranla vefat sayısı da hızla artmaktadır. Gelinen süreçte ise salgının artık kontrolden çıktığı, vaka ve vefat sayısının resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğu namuslu bilim insanları ve sağlık çalışanlarımız tarafından dillendirilmekte, hatta bizzat tarafımızca görülmektedir” ifadelerine yer verildi.









Dilekçede insanların salgını hafife almasına sebep oldukları iddia edildi





Dilekçenin devamında, “Yapılan son açıklamalar, başta AKP Genel Başkanı olmak üzere, Sağlık Bakanı ve diğer yetkililerin gerek vaka sayılarında gerekse ölüm sayılarında gerçekleri söylemediklerinin, kamuoyuna doğru bilgi vermediklerinin de itirafıdır” denildi.





Ulusal bayramlara ve baroların kongrelerine yasak getirildiği hatırlatılan dilekçede, "23 Nisanlara, 19 Mayıslara, 30 Ağustoslara, 29 Ekimlere, 10 Kasımlara, baroların kongrelerine yasak koyan şüpheliler, AKP kongrelerine yasak getirmeyerek virüsün yayılmasına hizmet etmişlerdir. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi Kurban Bayramı öncesinde; 'Bu salgından kurtuluyoruz inşallah, iki bayramı birlikte yapacağız', diyerek insanlarımıza bu salgın bitiyor artık, tehlike geçmiş durumda diye düşündürterek, insanlarımızın salgını hafife almalarına neden olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.





"Şu an bilim insanları 200.000 kişinin salgından öleceğini öngörüyor"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, "Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP’lilerin tamamı bu salgını ciddiye almadan hatta kendileri işi inşallahla, maşallahla geçiştirdiler. Hiçbir bilimsel değeri olmayan ve gelecekte, geçmişte bugünleri yaşayacağımız öngörülmesine rağmen insanlarımız maalesef bilerek ve ihmal suretiyle ölüme gönderilmiş durumlar. Şu anda Bilim İnsanlarının öngördüğü şekliyle ülkemizde 200.000 civarında insanın Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını kaybedeceği söyleniyor." dedi.





Koronavirüs salgınında suçun halka atıldığını söyleyen Çolak, hükümetin tam bir kapanma sağlaması gerektiğini vurguladı:





"İşçi sınıfının, emekçi halkın geçimini sağlayacak desteği; esnafımızın hatta sanayicilerimizin de geçici süredeki geçimini sağlayacağı desteği vermesi gereken hükümet, bunları yapmadan tam tersine bir avuç para babasına birtakım vergi indirimleri yaparak onların borçlarını silerek, onlara teşvikler vererek ama işçileri de bu salgın ortamında çalışmaya zorlayarak Covid-19’la mücadele ettiğini sanıyor. Bu tamamen kandırmacadan ibarettir. Halka yapılan bir ihanettir."





HKP avukatı Fettah Ayhan Erkan "Salgının yaz aylarına geçerkenki normale dönüş süresinde o zaman biz teşhisi koyduk. Bunlar sürü bağışıklığına gidiyorlar dedik. Sürü bağışıklığı demek bilerek, kasten insan katletmek demektir. Bunun sonunda yüz binlerce Türk insanı katledilmiş olacak. Bu bilinçli bir katliamdır” dedi.