Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Biden'ın bu ay görüşmesi planlanıyor /09 Eylül 2022 16:47

Erdoğan ve Biden'ın bu ay görüşmesi planlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu ay içinde ABD silahlarını, Ukrayna savaşını ve Suriye'yi değerlendirecekleri bir görüşme için iki ülkenin iletişim halinde olduğu öğrenildi. Reuters'in haberine göre görüşmeye yönelik çalışma, üst düzey bir Türk yetkili tarafından bildirildi.

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Ajansın geçtiği habere göre, NATO üyesi olan Türkiye, Moskova ve Kiev arasında bir denge tutturma çabası kapsamında hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirerek Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor, hem de Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkarak Rusya ile ticari, turistik ve yatırım ilişkilerini sürdürüyor.

Türk yetkili, Erdoğan'ın eylül ayında Washington'a seyahat etmesinin beklendiğini bildirirken cumhurbaşkanı çarşamba günü, Batı'nın Ukrayna'ya dair enerji politikasının "kışkırtıcı" olduğunu söylemişti.

Biden ile Erdoğan en son Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde görüşmüşlerdi. Görüşmenin akabinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı kullandığı veto oyunu geri çekmişti. Rusya, iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğine şiddetle karşı çıkıyor.

NATO zirvesinin sonunda Biden da, Washington'ın F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye satması gerektiğini ve bunun için şart olan ABD Kongresi'nden çıkacak onayın elde edilebileceğine güvendiğini söylemişti.

"BİDEN'LA SON GÖRÜŞMEDEN SONRA..."
Yetkili, "Biden'la son görüşmeden sonra ABD hükümeti, F-16 uçakları gibi bazı konularda taleplerimize yönelik adım attı. Benzer gelişmeler gerçekleşeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Ankara'nın Rus yapımı savunma sistemleri almasının ardından geçtiğimiz birkaç yılda ABD Kongresi'nde Türkiye'ye dair hissiyatın kötüleşmesi Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasını tetiklemişti.

Yetkili, iki liderin görüşmede Ukrayna savaşını, Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Ukrayna tahıl anlaşmasını ele alacağını bildirdi.

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