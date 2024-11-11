Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Esad, Suudi Arabistan'da: Bir araya gelecekler mi? /11 Kasım 2024 13:19

Erdoğan ve Esad, Suudi Arabistan'da: Bir araya gelecekler mi?

Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi bugün başlıyor. Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da katılıyor.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan’a geldi.

Esad, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda, Riyad Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdulrahman bin Abdülaziz, Bölge Sekreteri Faysal bin Abdülaziz bin Ayyaf, Krallığın Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdullah El Haris, Suriye’nin Krallık Büyükelçisi Eymen Susan, bölgeden sorumlu polis müdürü Tümgeneral Mansur bin Nasır El Uteybi ve kraliyet protokol vekili Fehd El Suheyil tarafından karşılandı.,

Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
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