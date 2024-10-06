Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan ve Esed aynı yolda: Suriye de BRICS'e katılmak istiyor /06 Ekim 2024 09:47

Erdoğan ve Esed aynı yolda: Suriye de BRICS'e katılmak istiyor

Türkiye'nin BRICS'e üyeliği tartışılırken Şam da örgüte üyelik için harekete geçti.

SHABER3.COM

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi, ülkesinin BRICS grubuna katılmak için başvuru yaptığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Caferi "BRICS'e katılımla çok ilgileniyoruz. Yazılı başvurumuzu yaptık" dedi.

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, geçen ay, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğunu söylemişti. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ve Esed aynı yolda: Suriye de BRICS'e katılmak istiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:57