Erdoğan ve Esed aynı yolda: Suriye de BRICS'e katılmak istiyor

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi, ülkesinin BRICS grubuna katılmak için başvuru yaptığını duyurdu.







Rus haber ajansı TASS'a konuşan Caferi "BRICS'e katılımla çok ilgileniyoruz. Yazılı başvurumuzu yaptık" dedi.





Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.





Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, geçen ay, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğunu söylemişti.



