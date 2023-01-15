"Erdoğan ve Esed Moskova’da görüşecek"

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uzun süredir devam ettirdiği Suriye politikasından geri adım atan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile Moskova’da görüşeceği belirtildi.







AKP iktidarının Suriye politikasında değişikliğe gitmesinin ardından önce iki ülkenin Savunma Bakanları Moskova’da görüşmüşlerdi. İkincisi planlanan görüşmelerde ise iki ülkenin dışişleri bakanlarının da Şubat ayında bir araya gelebileceği belirtiliyordu. Bu görüşmede de Erdoğan-Esed görüşmesi için zemin hazırlığı yapılacağı belirtilmişti.





Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın iddiasına göre Erdoğan ve Esed, ilk görüşmenin yapıldığı Moskova’da bir araya gelecek.





Mustafa Balbay, bugünkü yazısında Erdoğan-Esed görüşmesine ilişkin kulis bilgilerini şöyle aktardı:





“Suriye ile ilişkilerde birkaç ay önce başlayan 180 derecelik dönüş hazırlıklarında kritik bir döneme girilmiş görünüyor. İki ülke arasında istihbaratçılar düzeyinde başlamış olan görüşme adım adım en üst aşamaya doğru ilerliyor.





29 Aralık’ta Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas, Rus mevkidaşları Sergey Şoygu ile Moskova’da görüşmüştü. MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da katıldığı bu görüşmenin ardından önceki gün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ve Rus mevkidaşlarıyla şubat ayı başında Moskova’da buluşacaklarını açıkladı.





Bu gelişmelerin devamının nereye gittiği malum. Dışişleri bakanlarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye Devlet Başkanı Esad bir araya gelecek. Son anda bir değişiklik olmazsa bu buluşmanın Moskova’da olması planlanıyor. Bunun için Putin’in Erdoğan’a söz verdiği Ankara koridorlarının yadırganmayan kulisleri arasında!”